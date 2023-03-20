Жукова Матрена Никоноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова Матрена Никоноровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Жуков Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Жуков Василий

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Жуков Василий

Рождение ребёнка
1929

Сын: Жуков Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Жуков Василий

Рождение ребёнка
1933

Сын: Жуков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Жуков Василий

Рождение ребёнка
1939

Сын: Жуков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Жуков Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Василий

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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