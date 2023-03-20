Жукова Матрена Никоноровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Жуков Василий
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Жуков Василий
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Жуков Василий
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Жуков Василий
Рождение ребёнка
1939
Сын: Жуков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Жуков Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жуков Василий
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно