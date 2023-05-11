Шевченко Алла Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевченко Алла Игоревна

Шевченко Алла Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1972

Пол

Женский

Отец

1939 г.р.

Мать

1945 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1972

Отец: Мурашко Игорь Николаевич

Мать: Гурбо Валентина Михайловна