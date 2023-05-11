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Шевченко Алла Игоревна
Шевченко Алла Игоревна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.08.1972
Пол
Женский
Отец
Мурашко Игорь Николаевич
1939 г.р.
Мать
Гурбо Валентина Михайловна
1945 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1972
Отец:
Мурашко Игорь Николаевич
Мать:
Гурбо Валентина Михайловна
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