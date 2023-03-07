Файзизиган
Место рождения
Дата рождения1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Миннисадык Ибрагимов
Отец ребёнка: Ибрагим Шагиахметов
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Шамсинагар Ибрагимова
Отец ребёнка: Ибрагим Шагиахметов
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Ибрагим Шагиахметов
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Шамсидуна Ибрагимова
Отец ребёнка: Ибрагим Шагиахметов
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно