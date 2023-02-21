Болотова (Климушева) Елизавета Ивановна
Место рожденияПогост Коквицкий
Дата рождения02.09.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
02.09.1874
Отец: Климушев Иван Васильевич
Мать: Климушева Мария Ивановна
Погост Коквицкий
Бракосочетание
30.01.1876
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Болотов Петр Григорьевич
Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
05.07.1897
Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
31.05.1899
Отец ребёнка: Болотов Петр Григорьевич
Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
08.09.1902
Дочь: Болотова Александра Петровна
Отец ребёнка: Болотов Петр Григорьевич
деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
01.07.1906
Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
09.04.1908
Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
19.10.1911
Отец ребёнка: Болотов Петр Григорьевич
Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
19.03.1914
Дочь: Выборова Лидия Петровна
Отец ребёнка: Болотов Петр Григорьевич
деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
12.08.1917
Дочь: Болотова Надежда Петровна
Отец ребёнка: Болотов Петр Григорьевич
Смерть
Неизвестно