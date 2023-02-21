Болотова (Климушева) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолотова (Климушева) Елизавета Ивановна

Болотова (Климушева) Елизавета Ивановна

avatar

Место рождения

Погост Коквицкий

Дата рождения

02.09.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1874

Отец: Климушев Иван Васильевич

Мать: Климушева Мария Ивановна

Погост Коквицкий
Бракосочетание
30.01.1876

Муж: Болотов Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
1896

Сын: Болотов Гавриил Петрович

Отец ребёнка: Болотов Петр Григорьевич

Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
05.07.1897

Дочь: Болотова Мария Петровна

Отец ребёнка: Болотов Петр Григорьевич

Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
31.05.1899

Сын: Болотов Иван Петрович

Отец ребёнка: Болотов Петр Григорьевич

Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
08.09.1902

Дочь: Болотова Александра Петровна

Отец ребёнка: Болотов Петр Григорьевич

деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
01.07.1906

Дочь: Болотова Мария Петровна

Отец ребёнка: Болотов Петр Григорьевич

Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
09.04.1908

Дочь: Болотова Мария Петровна

Отец ребёнка: Болотов Петр Григорьевич

Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
19.10.1911

Сын: Болотов Михайл Петрович

Отец ребёнка: Болотов Петр Григорьевич

Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
19.03.1914

Дочь: Выборова Лидия Петровна

Отец ребёнка: Болотов Петр Григорьевич

деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
12.08.1917

Дочь: Болотова Надежда Петровна

Отец ребёнка: Болотов Петр Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close