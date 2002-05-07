Семкин Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семкин Иван Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1929

Дата смерти

07.05.2002

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1929

Отец: Семкин Александр Ильич

Мать: Семкина Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
05.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семкина Анна Гавриловна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семкина Анна Гавриловна

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
07.05.2002
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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