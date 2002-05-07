Семкин Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1929
Дата смерти07.05.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1929
Отец: Семкин Александр Ильич
Рождение ребёнка
05.08.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семкина Анна Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семкина Анна Гавриловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.05.2002
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область