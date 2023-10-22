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Самохина Сара Никитьевна
Самохина Сара Никитьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 2021
Пол
Женский
Отец
Самохин Никита
Мать
Шейва (Алиева) Анеля Куанышевна
2003 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 2021
Отец:
Самохин Никита
Мать:
Шейва Анеля Куанышевна
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