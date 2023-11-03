Белова (Кочурова) Елизавета Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: Кочуров Егор Яковлев
Бракосочетание
08.02.1916
Муж 18 жена 22 года
Рождение ребёнка
05.11.1916
Отец ребёнка: Белов Федор Матвеевич
Рождение ребёнка
04.08.1918
Дочь: Нонна Федоровна
Отец ребёнка: Белов Федор Матвеевич
Рождение ребёнка
31.03.1921
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Белов Федор Матвеевич
Рождение ребёнка
31.12.1925
Сын: Белов Петр Федорович
Отец ребёнка: Белов Федор Матвеевич
Рождение ребёнка
28.04.1927
Отец ребёнка: Белов Федор Матвеевич
Смерть
Неизвестно