Тихонов Афанасий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Матвеева Елена Афанасьевна
Мать ребёнка: Тихонова Прасковья Андреевна
Bazarnyi Karabulak, Saratov Oblast Russia
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Тихонова Александра Афанасьевна
Мать ребёнка: Тихонова Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
11.07.1912
Сын: Тихонов Федор Афанасьевич
Мать ребёнка: Тихонова Прасковья Андреевна
Bazarnyi Karabulak, Saratov Oblast Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тихонова Прасковья Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно