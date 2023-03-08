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Аверкин Яков Иванович
Аверкин Яков Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1861
Дата смерти
1898
Пол
Мужской
Отец
Иван Егорович
1829 г.р.
Мать
Домна Ермолаевна
Дети
Не указаны
Добавил:
СЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец:
Иван Егорович
Мать:
Домна Ермолаевна
Смерть
1898
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