Усманов Рамиль Равкатович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1993
Дочь: Усманова Альфия Рамилевна
Мать ребёнка: Усманова Эльвира Рустамовна
Рождение ребёнка
27.06.1999
Дочь: Усманова Лениза
Мать ребёнка: Усманова Эльвира Рустамовна
Бракосочетание
Неизвестно