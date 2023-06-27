Усманов Рамиль Равкатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманов Рамиль Равкатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1993

Дочь: Усманова Альфия Рамилевна

Мать ребёнка: Усманова Эльвира Рустамовна

Рождение ребёнка
27.06.1999

Дочь: Усманова Лениза

Мать ребёнка: Усманова Эльвира Рустамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усманова Эльвира Рустамовна

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