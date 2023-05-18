Ловчикова (Новодеева) Анна Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛовчикова (Новодеева) Анна Романовна

Ловчикова (Новодеева) Анна Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1882 г.р.

Муж

Дети

1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1907

Отец: Новодеев Роман

Мать: Новодеева, Веневцева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
10.10.1927

Сын: Ловчиков Иван Иванович

Отец ребёнка: Ловчиков Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
30.06.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ловчиков Иван Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарнакин Сергей

Смерть
Неизвестно