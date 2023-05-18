Ловчикова (Новодеева) Анна Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1907
Отец: Новодеев Роман
Рождение ребёнка
10.10.1927
Отец ребёнка: Ловчиков Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
30.06.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ловчиков Иван Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарнакин Сергей
Смерть
Неизвестно