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(Торхова) Варвара Алексеева

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Место рождения

поч. над Яндыком Князева, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1726 г.р.

Мать

Около 1724 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: Торхов Алексей Миронов

Мать: Торхова Авдотья Гаврилова

поч. над Яндыком Князева, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
поч. над Яндыком Князева, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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