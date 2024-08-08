Киприан Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения15.08.1879
Дата смертиПосле 1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1879
Бракосочетание
30.06.1906
Рождение ребёнка
03.07.1907
Рождение ребёнка
22.07.1909
Дочь: Феодосия Куприяновна
Мать ребёнка: Евдокия (Альдюк) Павловна
Рождение ребёнка
19.09.1912
Рождение ребёнка
30.10.1914
Сын: Григорий Куприянович
Мать ребёнка: Евдокия (Альдюк) Павловна
Рождение ребёнка
25.01.1918
Сын: Киргизов Трифон Куприянович
Мать ребёнка: Евдокия (Альдюк) Павловна
Рождение ребёнка
Около 1922
Смерть
После 1939