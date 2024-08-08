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Киприан Тимофеевич

Место рождения

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

15.08.1879

Дата смерти

После 1939

Пол

Мужской

Отец

1844 г.р.

Мать

1844 г.р.

Жена

1886 г.р.

Дети

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1909 г.р.
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1914 г.р.
1918 г.р.
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Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1879

Отец: Тимофей Еремеевич

Мать: (Вторая Жена) Екатерина Никитична Митрофановна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
30.06.1906

Жена: Евдокия (Альдюк) Павловна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
03.07.1907

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокия (Альдюк) Павловна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.07.1909

Дочь: Феодосия Куприяновна

Мать ребёнка: Евдокия (Альдюк) Павловна

Рождение ребёнка
19.09.1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокия (Альдюк) Павловна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
30.10.1914

Сын: Григорий Куприянович

Мать ребёнка: Евдокия (Альдюк) Павловна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.01.1918

Сын: Киргизов Трифон Куприянович

Мать ребёнка: Евдокия (Альдюк) Павловна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Около 1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокия (Альдюк) Павловна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Смерть
После 1939
Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния

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