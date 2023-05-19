Пушин Анисим Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПушин Анисим Иванов

Пушин Анисим Иванов

Место рождения

Кирилов, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Кирилов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.09.1846

Дочь: Фекла Анисимова

Мать ребёнка: Домника Ефимова

Кирилов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Анисимова

Мать ребёнка: Домника Ефимова

Кирилов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно