Пушин Анисим Иванов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.09.1846
Дочь: Фекла Анисимова
Мать ребёнка: Домника Ефимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Анисимова
Мать ребёнка: Домника Ефимова
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно