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Людмила
Людмила
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.08.1973
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Ткач Елена Ивановна
1951 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1973
Отец: не указан
Мать:
Ткач Елена Ивановна
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