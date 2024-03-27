Ахметова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ахметова) Мубарякямал Абыстай Галлямовна (Галямовна)
Отец ребёнка: Ахметов Галлям
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ахметов Галлям
Рождение ребёнка
17.12.1899
Сын: Ахметов Абдулла
Отец ребёнка: Ахметов Галлям
Смерть
Неизвестно