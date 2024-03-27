Ахметова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ахметова) Мубарякямал Абыстай Галлямовна (Галямовна)

Отец ребёнка: Ахметов Галлям

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахметов Галлям

Рождение ребёнка
17.12.1899

Сын: Ахметов Абдулла

Отец ребёнка: Ахметов Галлям

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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