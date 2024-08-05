Агафья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Егор (Георгий) Михайлович

Мать: Варвара Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1816

Сын: Григорий Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно

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