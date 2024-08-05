Агафья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Егор (Георгий) Михайлович
Мать: Варвара Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1816
Сын: Григорий Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно