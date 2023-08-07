Гришко Сергей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.04.2010
Красногорск, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
07.09.2011
Дочь: Гришко Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Гришко Ольга Константиновна
Рождение ребёнка
25.01.2017
Дочь: Гришко Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Гришко Ольга Константиновна