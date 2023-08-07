Гришко Сергей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришко Сергей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1985

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.04.2010

Жена: Гришко Ольга Константиновна

Красногорск, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
07.09.2011

Дочь: Гришко Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Гришко Ольга Константиновна

Рождение ребёнка
25.01.2017

Дочь: Гришко Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Гришко Ольга Константиновна

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