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Борисов Александр Яковлевич

Место рождения

Горяньково, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

01.05.1939

Дата смерти

12.06.2021

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1939

Отец: Борисов Яков Авраамович

Мать: Картунова Любовь Васильевна

Горяньково, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
26.02.1969

Жена: Борисова Инна Валентиновна

Рождение ребёнка
06.01.1970

Дочь: Борисова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Борисова Инна Валентиновна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.02.1976

Дочь: Борисова Юлия Александровна

Мать ребёнка: Борисова Инна Валентиновна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
12.06.2021
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