Борисов Александр Яковлевич
Место рождения
Дата рождения01.05.1939
Дата смерти12.06.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1939
Бракосочетание
26.02.1969
Рождение ребёнка
06.01.1970
Дочь: Борисова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Борисова Инна Валентиновна
Рождение ребёнка
14.02.1976
Дочь: Борисова Юлия Александровна
Мать ребёнка: Борисова Инна Валентиновна
Смерть
12.06.2021