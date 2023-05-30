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Силкина Анна
Силкина Анна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1735
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Иванов Сила
1700 г.р.
Мать
Евсеева Домна
1696 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЕ
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События
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец:
Иванов Сила
Мать:
Евсеева Домна
Смерть
Неизвестно
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