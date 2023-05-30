Силкина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силкина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1700 г.р.

Мать

1696 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЕ
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Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Иванов Сила

Мать: Евсеева Домна

Смерть
Неизвестно