Веретенникова (Комарова) Таисия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеретенникова (Комарова) Таисия Васильевна

Веретенникова (Комарова) Таисия Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1955

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.02.1983

Дочь: Сударикова Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Веретенников Анатолий Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веретенников Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Веретенников Анатолий Леонтьевич

Старые Зятцы, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веретенников Анатолий Леонтьевич

Старые Зятцы, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close