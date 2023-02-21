Веретенникова (Комарова) Таисия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.02.1983
Дочь: Сударикова Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Веретенников Анатолий Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веретенников Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Веретенников Анатолий Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно