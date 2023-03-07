Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей

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Место рождения

Логинково, Ликургская волость, Буйский уезд

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1773 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1801 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Луппа

Мать: не указана

Логинково, Ликургская волость, Буйский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла

Смерть
Неизвестно
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