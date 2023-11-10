Ращинский Николай Федорович
Место рождения
Дата рождения1937
Дата смерти?.07.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Ращинский Федор
Мать: Ращинская Анна
Рождение ребёнка
20.03.1964
Сын: Ращинский Николай Николаевич
Мать ребёнка: Ращинская Ванда-Ядвига Ивановна
Рождение ребёнка
17.03.1969
Сын: Ращинский Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Ращинская Ванда-Ядвига Ивановна
Смерть
?.07.1986
Минск, Минск