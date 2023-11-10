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Ращинский Николай Федорович

Место рождения

Пархово, Логойский район, Минская область

Дата рождения

1937

Дата смерти

?.07.1986

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Ращинский Федор

Мать: Ращинская Анна

Пархово, Логойский район, Минская область
Рождение ребёнка
20.03.1964

Сын: Ращинский Николай Николаевич

Мать ребёнка: Ращинская Ванда-Ядвига Ивановна

Рождение ребёнка
17.03.1969

Сын: Ращинский Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Ращинская Ванда-Ядвига Ивановна

Смерть
?.07.1986
Минск, Минск
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