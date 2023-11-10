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Ситников Сергей Александрович

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

17.09.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1974

Отец: Ситников Александр Владимирович

Мать: Ситникова Анна Ивановна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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