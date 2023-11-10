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Ситников Сергей Александрович
Ситников Сергей Александрович
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Древо
Место рождения
Нижний Новгород
, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Дата рождения
17.09.1974
Пол
Мужской
Отец
Ситников Александр Владимирович
1953 г.р.
Мать
Ситникова (Березина) Анна Ивановна
1953 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1974
Отец:
Ситников Александр Владимирович
Мать:
Ситникова Анна Ивановна
Нижний Новгород
, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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