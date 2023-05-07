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Ткаченко Анатолий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1962

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЛ
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Место
Комментарий
Рождение
24.01.1962

Отец: Ткаченко Владимир Васильевич

Мать: не указана