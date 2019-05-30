Федорова Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова Людмила Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1954

Дата смерти

30.05.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1954

Отец: Вретиков Василий Андреевич

Мать: Вретикова Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
21.08.1978

Сын: Федоров Олег Владимирович

Отец ребёнка: Федоров Владимир Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сычевая елена Владимировна

Отец ребёнка: Федоров Владимир Васильевич

Смерть
30.05.2019
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