Федорова Людмила Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1954
Дата смерти30.05.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1954
Рождение ребёнка
21.08.1978
Сын: Федоров Олег Владимирович
Отец ребёнка: Федоров Владимир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сычевая елена Владимировна
Отец ребёнка: Федоров Владимир Васильевич
Смерть
30.05.2019