Иванова (Ишевских) Настасия Афанасьевна
Место рожденияСторожевские Хутора, Липецкая обл., Россия
Дата рождения17.10.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1909
Отец: Ишевских Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Николай Кириллович
Отец ребёнка: Иванов Кирилл Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Кирилл Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Кирилл Петрович
Бракосочетание
12.12.1930
Рождение ребёнка
10.02.1932
Дочь: Богданова (Иванова) Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Иванов Кирилл Петрович
Рождение ребёнка
15.04.1938
Дочь: (Иванова) Ирина Кирилловна
Отец ребёнка: Иванов Кирилл Петрович
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно