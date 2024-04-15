Иванова (Ишевских) Настасия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Ишевских) Настасия Афанасьевна

Место рождения

Сторожевские Хутора, Липецкая обл., Россия

Дата рождения

17.10.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1909

Отец: Ишевских Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Николай Кириллович

Отец ребёнка: Иванов Кирилл Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Сергей Кириллович

Отец ребёнка: Иванов Кирилл Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Егор Кириллович

Отец ребёнка: Иванов Кирилл Петрович

Бракосочетание
12.12.1930

Муж: Иванов Кирилл Петрович

Рождение ребёнка
10.02.1932

Дочь: Богданова (Иванова) Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Иванов Кирилл Петрович

Рождение ребёнка
15.04.1938

Дочь: (Иванова) Ирина Кирилловна

Отец ребёнка: Иванов Кирилл Петрович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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