Кузнецов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Григорий Александрович

Мать ребёнка: Кузнецова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Лев Александрович

Мать ребёнка: Кузнецова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Леонид Александрович

Мать ребёнка: Кузнецова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Анна

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