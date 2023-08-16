Кузнецов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Григорий Александрович
Мать ребёнка: Кузнецова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Лев Александрович
Мать ребёнка: Кузнецова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Леонид Александрович
Мать ребёнка: Кузнецова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Анна