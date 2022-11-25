Кустов Максим Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1977
Дата смерти25.11.2022
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1977
Отец: Кустов Петр Иванович
Бракосочетание
1998
Жена: Кустова Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
08.05.1999
Дочь: Вероника Максимовна
Мать ребёнка: Кустова Ирина Алексеевна
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Развод
2019
Жена: Кустова Ирина Алексеевна
Смерть
25.11.2022
Причина смерти: Погиб при выполнении СВО
Похороны
Неизвестно
Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область