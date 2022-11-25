Кустов Максим Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кустов Максим Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1977

Дата смерти

25.11.2022

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1977

Отец: Кустов Петр Иванович

Мать: Кустова Антонида Евгеньевна

Бракосочетание
1998

Жена: Кустова Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
08.05.1999

Дочь: Вероника Максимовна

Мать ребёнка: Кустова Ирина Алексеевна

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Развод
2019

Жена: Кустова Ирина Алексеевна

Смерть
25.11.2022
Причина смерти: Погиб при выполнении СВО
Похороны
Неизвестно
Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
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