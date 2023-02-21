Макаров Макар (Петров)
Место рожденияВотчина князя Николая михайловича Несвицкого Костромского уезда дер. Климовская
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Вотчина князя Николая михайловича Несвицкого Костромского уезда дер. Климовская
Рождение ребёнка
Вычислено 1743
Дочь: Некшина Марфа Макарова
Мать ребёнка: не указана
Вотчина князя Николая Михайловича Несвицкого Костромского уезда дер. Пирогова
Смерть
Неизвестно