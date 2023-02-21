Макаров Макар (Петров) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Макар (Петров)

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Место рождения

Вотчина князя Николая михайловича Несвицкого Костромского уезда дер. Климовская

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1743 г.р.

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Вотчина князя Николая михайловича Несвицкого Костромского уезда дер. Климовская
Рождение ребёнка
Вычислено 1743

Дочь: Некшина Марфа Макарова

Мать ребёнка: не указана

Вотчина князя Николая Михайловича Несвицкого Костромского уезда дер. Пирогова
Смерть
Неизвестно
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