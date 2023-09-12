Воронцова Дарья Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронцова Дарья Осиповна

Воронцова Дарья Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1858 ст.

Дочь: Воронцова Хиония Евдокимовна

Отец ребёнка: Воронцов Евдоким Прохорович

Рождение ребёнка
06.01.1861 ст.

Сын: Воронцов Мелахий Евдокимович

Отец ребёнка: Воронцов Евдоким Прохорович

Рождение ребёнка
11.02.1866

Дочь: Воронцова Агафья Евдокимовна

Отец ребёнка: Воронцов Евдоким Прохорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронцов Евдоким Прохорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close