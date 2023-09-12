Воронцова Дарья Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1858 ст.
Дочь: Воронцова Хиония Евдокимовна
Отец ребёнка: Воронцов Евдоким Прохорович
Рождение ребёнка
06.01.1861 ст.
Сын: Воронцов Мелахий Евдокимович
Отец ребёнка: Воронцов Евдоким Прохорович
Рождение ребёнка
11.02.1866
Дочь: Воронцова Агафья Евдокимовна
Отец ребёнка: Воронцов Евдоким Прохорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно