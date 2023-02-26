SCHOENDORFF Jean Nicolas
Место рожденияOrmersviller, 57526, Moselle, Lorraine, France
Дата рождения28.07.1696
Дата смерти17.01.1757
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1696
Отец: Schoendorf nicolas
Ormersviller, 57526, Moselle, Lorraine, France
Работа или профессия
Неизвестно
maire en 1738, fermier à Morainville et Wirschingerhof, de Rimling en 1755
Смерть
17.01.1757
Hanviller, 57294, Moselle, Lorraine, France