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SCHOENDORFF Jean Nicolas

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Место рождения

Ormersviller, 57526, Moselle, Lorraine, France

Дата рождения

28.07.1696

Дата смерти

17.01.1757

Пол

Мужской

Отец

1663 г.р.

Мать

Около 1670 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1696

Отец: Schoendorf nicolas

Мать: Schendorff Barbe Christine

Ormersviller, 57526, Moselle, Lorraine, France
Работа или профессия
Неизвестно
maire en 1738, fermier à Morainville et Wirschingerhof, de Rimling en 1755
Смерть
17.01.1757
Hanviller, 57294, Moselle, Lorraine, France
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