Пичкалев Павел Сидоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1691
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пичкалев) Дарья Павлова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1732
Сын: Пичкалев (Пучкилев) Сергей Павлов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно