Пичкалев Павел Сидоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичкалев Павел Сидоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1691

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691

Отец: Пичкалев Сидор Радионов

Мать: Пичкалева Федосья Никитина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пичкалев Василий Павлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пичкалев Никифор Павлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пичкалев) Дарья Павлова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Пичкалев (Пучкилев) Сергей Павлов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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