Лужнова (Иванова) Ефросинья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛужнова (Иванова) Ефросинья Николаевна

Лужнова (Иванова) Ефросинья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Николай Михайлович

Мать: Иванова Евдокия

Рождение ребёнка
22.05.1923

Сын: Лужнов Герман Иванович

Отец ребёнка: Лужнов Иван Павлович

Рождение ребёнка
16.01.1925

Сын: Лужнов Модест Иванович

Отец ребёнка: Лужнов Иван Павлович

Иваново, Россия
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лужнов Иван Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лужнов Иван Павлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close