Лужнова (Иванова) Ефросинья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Николай Михайлович
Мать: Иванова Евдокия
Рождение ребёнка
22.05.1923
Отец ребёнка: Лужнов Иван Павлович
Рождение ребёнка
16.01.1925
Отец ребёнка: Лужнов Иван Павлович
Иваново, Россия
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лужнов Иван Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лужнов Иван Павлович
Смерть
Неизвестно