Филимонов Игорь Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонов Игорь Викторович

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Место рождения

Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край

Дата рождения

16.07.1962

Дата смерти

25.09.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Место жительства
С 1976 по 1980
Серпухов, Серпухов, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
25.09.1995
Тула, город Тула, Тульская область
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