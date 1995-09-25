Филимонов Игорь Викторович
Место рождения
Дата рождения16.07.1962
Дата смерти25.09.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1976 по 1980
Серпухов, Серпухов, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.09.1995