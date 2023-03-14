Инна (Матикайнен) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смерти08.06.1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1816
Сын: Инна Иосиф Петрович
Отец ребёнка: Инна Петр Иванович
Рождение ребёнка
24.04.1820
Сын: Инна Адам Петрович
Отец ребёнка: Инна Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Инна Петр Иванович
Смерть
08.06.1830