Инна (Матикайнен) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инна (Матикайнен) Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

08.06.1830

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1782 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1816

Сын: Инна Иосиф Петрович

Отец ребёнка: Инна Петр Иванович

Рождение ребёнка
24.04.1820

Сын: Инна Адам Петрович

Отец ребёнка: Инна Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Инна Петр Иванович

Смерть
08.06.1830
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