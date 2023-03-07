Васькина (Титенок) Любовь Васильевна
Место рождения
Дата рождения21.08.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1951
Рождение ребёнка
09.05.1974
Сын: Васькин Андрей Алексанлдрович
Отец ребёнка: Васькин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1978
Дочь: Васькина Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Васькин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
27.05.1982
Дочь: Васькина Надежда Александровна
Отец ребёнка: Васькин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
25.01.1990
Дочь: Васькина Евгения Александровна
Отец ребёнка: Васькин Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно