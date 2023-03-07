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Васькина (Титенок) Любовь Васильевна

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Место рождения

Запольские Халеевичи, Стародубский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

21.08.1951

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1951

Отец: Титенок Василий Кондратович

Мать: Титенок Екатерина Ульяновна

Запольские Халеевичи, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
09.05.1974

Сын: Васькин Андрей Алексанлдрович

Отец ребёнка: Васькин Александр Михайлович

Рождение ребёнка
1978

Дочь: Васькина Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Васькин Александр Михайлович

Рождение ребёнка
27.05.1982

Дочь: Васькина Надежда Александровна

Отец ребёнка: Васькин Александр Михайлович

Рождение ребёнка
25.01.1990

Дочь: Васькина Евгения Александровна

Отец ребёнка: Васькин Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васькин Александр Михайлович

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