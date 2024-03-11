Эйхгорн Эмма Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эйхгорн Эмма Давыдовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1935

Сын: Эйхгорн Александр Александрович

Отец ребёнка: Эйхгорн Александр Вильгельмович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Эйхгорн Роберт Александрович

Отец ребёнка: Эйхгорн Александр Вильгельмович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эйхгорн Виктор Александрович

Отец ребёнка: Эйхгорн Александр Вильгельмович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эйхгорн Андрей Александрович

Отец ребёнка: Эйхгорн Александр Вильгельмович

Смерть
Неизвестно
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