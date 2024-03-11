Эйхгорн Эмма Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.02.1935
Сын: Эйхгорн Александр Александрович
Отец ребёнка: Эйхгорн Александр Вильгельмович
Рождение ребёнка
1936
Сын: Эйхгорн Роберт Александрович
Отец ребёнка: Эйхгорн Александр Вильгельмович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эйхгорн Виктор Александрович
Отец ребёнка: Эйхгорн Александр Вильгельмович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эйхгорн Андрей Александрович
Отец ребёнка: Эйхгорн Александр Вильгельмович
Смерть
Неизвестно