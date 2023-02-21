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Бухман Клара Владимировна
Бухман Клара Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1940
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Бухман Владимир Айзикович
Мать
Соня
Дети
Не указаны
Добавил:
КЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец:
Бухман Владимир Айзикович
Мать:
Соня
Смерть
Неизвестно
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