Смирнова Луиза Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1947
Дата смерти13.08.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1947
Отец: Смирнов Павел
Мать: Викулина Анна Петровна
Рождение ребёнка
04.07.1970
Сын: Алексеев Сергей Валерьевич
Отец ребёнка: Алексеев Валерий Егорович
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
10.04.1975
Сын: Алексеев Вадим Валерьевич
Отец ребёнка: Алексеев Валерий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.08.2000