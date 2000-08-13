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Смирнова Луиза Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1947

Дата смерти

13.08.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1947

Отец: Смирнов Павел

Мать: Викулина Анна Петровна

Рождение ребёнка
04.07.1970

Сын: Алексеев Сергей Валерьевич

Отец ребёнка: Алексеев Валерий Егорович

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
10.04.1975

Сын: Алексеев Вадим Валерьевич

Отец ребёнка: Алексеев Валерий Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Валерий Егорович

Смерть
13.08.2000
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