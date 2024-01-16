Пономарёва Маремьяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарёва Маремьяна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Пономарёв Филипп Александрович

Отец ребёнка: Пономарёв Александр

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Пономарёв Иван Александрович

Отец ребёнка: Пономарёв Александр

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Пономарёв Гавриил Александрович

Отец ребёнка: Пономарёв Александр

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Пономарёв Михаил Александрович

Отец ребёнка: Пономарёв Александр

д. Трубовщина Ентальской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарёв Александр

Смерть
Неизвестно
,
Похороны
Неизвестно
Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
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