Пономарёва Маремьяна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1874
Сын: Пономарёв Филипп Александрович
Отец ребёнка: Пономарёв Александр
Рождение ребёнка
1884
Сын: Пономарёв Иван Александрович
Отец ребёнка: Пономарёв Александр
Рождение ребёнка
1887
Сын: Пономарёв Гавриил Александрович
Отец ребёнка: Пономарёв Александр
Рождение ребёнка
1892
Сын: Пономарёв Михаил Александрович
Отец ребёнка: Пономарёв Александр
д. Трубовщина Ентальской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пономарёв Александр
Смерть
Неизвестно
,
Похороны
Неизвестно