Помялова Ирина Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.08.2001
Дочь: Мастеренко Полина Андреевна
Отец ребёнка: Помялов Андрей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Помялова София Андреевна
Отец ребёнка: Помялов Андрей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Помялов Андрей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно