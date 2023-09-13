Помялова Ирина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Помялова Ирина Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алпатов Юрий Павлович

Мать: Алпатова Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
29.08.2001

Дочь: Мастеренко Полина Андреевна

Отец ребёнка: Помялов Андрей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Помялова София Андреевна

Отец ребёнка: Помялов Андрей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Помялов Даниил Андреевич

Отец ребёнка: Помялов Андрей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Помялов Андрей Александрович

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