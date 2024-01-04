Буркова Неонилла Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буркова Неонилла Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1873

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1894

Дочь: Агафия Корнилиевна

Отец ребёнка: Бурков Корнилий Нестерович

Рождение ребёнка
14.12.1896

Дочь: Клавдия Корнилова

Отец ребёнка: Бурков Корнилий Нестерович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Буркова ? Корниловна

Отец ребёнка: Бурков Корнилий Нестерович

Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Бурков ? Корнилович

Отец ребёнка: Бурков Корнилий Нестерович

Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: Буркова ? Корниловна

Отец ребёнка: Бурков Корнилий Нестерович

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Буркова ? Корниловна

Отец ребёнка: Бурков Корнилий Нестерович

Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Бурков Виталий Корнилович

Отец ребёнка: Бурков Корнилий Нестерович

Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Буркова ? Корниловна

Отец ребёнка: Бурков Корнилий Нестерович

Работа или профессия
Неизвестно
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