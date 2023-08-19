Жгун (Боровкова) Ефросинья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жгун (Боровкова) Ефросинья Михайловна

Место рождения

Захвошно, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Захвошно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.09.1885 ст.

Сын: Жгун Никита Васильевич

Отец ребёнка: Жгун Василий Алексеевич

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.10.1887 ст.

Сын: Жгун Фома Васильевич

Отец ребёнка: Жгун Василий Алексеевич

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.06.1890 ст.

Дочь: Жгун Агриппина Васильевна

Отец ребёнка: Жгун Василий Алексеевич

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.02.1896 ст.

Дочь: Жгун Анна Васильевна

Отец ребёнка: Жгун Василий Алексеевич

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.03.1899 ст.

Сын: Жгун Степан Васильевич

Отец ребёнка: Жгун Василий Алексеевич

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.12.1901 ст.

Дочь: Жгун Маланья Васильевна

Отец ребёнка: Жгун Василий Алексеевич

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.09.1904 ст.

Сын: Жгун Иван Васильевич

Отец ребёнка: Жгун Василий Алексеевич

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.10.1910 ст.

Дочь: Жгун Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Жгун Василий Алексеевич

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жгун Василий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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