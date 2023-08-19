Жгун (Боровкова) Ефросинья Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1885 ст.
Отец ребёнка: Жгун Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
06.10.1887 ст.
Сын: Жгун Фома Васильевич
Отец ребёнка: Жгун Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
24.06.1890 ст.
Дочь: Жгун Агриппина Васильевна
Отец ребёнка: Жгун Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
01.02.1896 ст.
Дочь: Жгун Анна Васильевна
Отец ребёнка: Жгун Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
28.03.1899 ст.
Отец ребёнка: Жгун Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
26.12.1901 ст.
Дочь: Жгун Маланья Васильевна
Отец ребёнка: Жгун Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
07.09.1904 ст.
Сын: Жгун Иван Васильевич
Отец ребёнка: Жгун Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
08.10.1910 ст.
Дочь: Жгун Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Жгун Василий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно