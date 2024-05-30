Неизвестно Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бессарабов Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Бессарабов Николай Аркадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бессарабова Тамара
Отец ребёнка: Бессарабов Николай Аркадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бессарабова Любовь
Отец ребёнка: Бессарабов Николай Аркадьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно