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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

RG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Фахретдинов ?

Отец ребёнка: Фахретдинов Садретдин

Рождение ребёнка
1909

Сын: Фахретдинов ?

Отец ребёнка: Фахретдинов Садретдин

Рождение ребёнка
1912

Дочь: ?

Отец ребёнка: Фахретдинов Садретдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фахретдинов 1916

Отец ребёнка: Фахретдинов Садретдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фахретдинов Садретдин

Смерть
Неизвестно
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