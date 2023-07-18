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Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Фахретдинов ?
Отец ребёнка: Фахретдинов Садретдин
Рождение ребёнка
1909
Сын: Фахретдинов ?
Отец ребёнка: Фахретдинов Садретдин
Рождение ребёнка
1912
Дочь: ?
Отец ребёнка: Фахретдинов Садретдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фахретдинов 1916
Отец ребёнка: Фахретдинов Садретдин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно