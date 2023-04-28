Фоменко Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1986
Дочь: Азаренко Екатерина Геннадьевна
Отец ребёнка: Фоменко Геннадий Васильевич
Рождение ребёнка
02.09.1987
Сын: Фоменко Денис Геннадьевич
Отец ребёнка: Фоменко Геннадий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно