Фоменко Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоменко Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1986

Дочь: Азаренко Екатерина Геннадьевна

Отец ребёнка: Фоменко Геннадий Васильевич

Рождение ребёнка
02.09.1987

Сын: Фоменко Денис Геннадьевич

Отец ребёнка: Фоменко Геннадий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фоменко Геннадий Васильевич