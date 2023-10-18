Ружаловский Борис Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ружаловский Борис Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ружаловский Борис Анатольевич

Мать: Севастьян Ружаловская Нина Иосифовна

Рождение ребёнка
30.08.2002

Сын: Ружаловский Павел Борисович

Мать ребёнка: Горбатова Ружаловская Светлана Олександровна

Рождение ребёнка
10.07.2004

Сын: Ружаловский Евгений Борисович

Мать ребёнка: Горбатова Ружаловская Светлана Олександровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбатова Ружаловская Светлана Олександровна

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