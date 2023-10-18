Ружаловский Борис Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.08.2002
Сын: Ружаловский Павел Борисович
Мать ребёнка: Горбатова Ружаловская Светлана Олександровна
Рождение ребёнка
10.07.2004
Сын: Ружаловский Евгений Борисович
Мать ребёнка: Горбатова Ружаловская Светлана Олександровна
Бракосочетание
Неизвестно