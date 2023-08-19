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Коростелев Василий Андреевич

Место рождения

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

17.08.1842

Пол

Мужской

Отец

Между 1731 и 1742 г.р.

Мать

Около 1743 г.р.

Жена

Около 1771 г.р.
Около 1769 г.р.
До 1785 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Коростелев Андрей Григорьевич

Мать: Коростелева Ефимия Ивановна

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Коростелев Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Коростелева Анна Васильевна

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Коростелев Антон Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Коростелев Филипп Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
21.02.1802

Жена: Коростелева Дарья Евдокимовна

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
2-й брак
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Меланья Васильевна

Мать ребёнка: Коростелева Дарья Евдокимовна

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Ирина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Коростелев Макар Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Коростелев Аким Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коростелева Елена Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коростелева Анна Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
17.08.1842
Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Причина смерти: от старости
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