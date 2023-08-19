Коростелев Василий Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1766
Дата смерти17.08.1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Коростелев Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Коростелева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Коростелев Антон Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Коростелев Филипп Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
21.02.1802
2-й брак
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Меланья Васильевна
Мать ребёнка: Коростелева Дарья Евдокимовна
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Ирина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Коростелев Макар Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Коростелев Аким Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.08.1842
Причина смерти: от старости