Сухова (Павлова) Елисавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухова (Павлова) Елисавета Ивановна

Место рождения

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

22.10.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1871

Отец: Павлов Иван Федорович

Мать: Павлова Варвара Гавриловна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
восприемники: казак Гавриил Васильевич Павлов и казачья жена Гликерия Петрова Галкина.
Бракосочетание
27.01.1892

Муж: Сухов Порфирий Николаев

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 25 ж. 20 по м. ст. Полуденной школы учитель Фёдор Николаев Савинов
Рождение ребёнка
14.11.1892

Дочь: Стефанида Порфириева

Отец ребёнка: Сухов Порфирий Николаев

Рождение ребёнка
28.10.1893

Сын: Сухов Стефан Порфирьевич

Отец ребёнка: Сухов Порфирий Николаев

Рождение ребёнка
07.10.1896

Сын: Сухов Петр Порфирьев

Отец ребёнка: Сухов Порфирий Николаев

Рождение ребёнка
08.05.1898

Сын: Сухов Николай Перфирьевич

Отец ребёнка: Сухов Порфирий Николаев

Рождение ребёнка
16.09.1901

Сын: Сухов Федор Порфирьев

Отец ребёнка: Сухов Порфирий Николаев

Рождение ребёнка
16.09.1901

Сын: Сухов Константин Порфирьев

Отец ребёнка: Сухов Порфирий Николаев

Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Бабаковская Клавдия Перфильевна

Отец ребёнка: Сухов Порфирий Николаев

Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Сухов Константин Порфирьевич

Отец ребёнка: Сухов Порфирий Николаев

Смерть
Неизвестно
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